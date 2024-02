Liverpool pakt koppositie met winst op Burnley, City wint dankzij Haaland

Liverpool heeft goede zaken gedaan in de Premier League door met 3-1 te winnen van Burnley, met Virgil van Dijk in de basis en een korte invalbeurt van Cody Gakpo. Manchester City had eerder op de dag zijn plicht al voldaan met een 2-0 zege op Everton. In een wedstrijd waarin het niet makkelijk ging voor de Citizens, maakte Erling Haaland het verschil. Liverpool staat nu twee punten boven City met allebei 23 wedstrijden gespeeld. Scherpe hoekschoppen The Reds moesten aantreden met een flink ingekrompen selectie. Onder anderen sterspeler Mohamed Salah (veertien treffers en acht assists) had nog teveel last van een blessure.

De stand in de Premier League - Foto: NOS

Liverpool kwam er niet aan te pas in de beginfase. De eerste mogelijkheid was dan ook voor Burnley toen Chelsea-huurling David Fofana met een lob van behoorlijke afstand op de lat mikte. Toch kwam Liverpool op voorsprong toen een corner aan iedereen voorbij ging, behalve aan de kleine Diogo Jota. De Portugees kon binnen knikken voor alweer zijn negende treffer van het seizoen. Burnley maakt gelijk De thuisploeg kwam wat meer in de wedstrijd, maar op slag van rust wist Burnley ook te scoren via een hoekschop. De bal kwam op het hoofd terecht van Dara O'Shea en zo werd er met 1-1 gerust. Na de pauze liet de voorsprong voor de ploeg van de vertrekkende Jürgen Klopp niet lang op zich wachten. Luis Diaz dook omlaag bij een voorzet en scoorde eveneens met het hoofd.

Luis Diaz scoort met het hoofd - Foto: AFP

In het vervolg drong Burnley steeds meer aan. Eerste redde Kelleher bij een poging van Fofana, waarna Wilson Odobert de rebound hard naast knalde. Twee minuutjes later schoot Fofana ook naast in een één-op-één met de keeper. Liverpool werd daarna een paar keer gevaarlijk. Bijvoorbeeld via Van Dijk, die bijna kon scoren bij een corner. Darwin Núnez besloot uiteindelijk de wedstrijd met een technisch knappe kopbal. Het was het vierde doelpunt met het hoofd van de middag en dat was genoeg voor de 3-1 eindstand. City wint in het slot In het eerste kwart van de wedstrijd speelde City niet veel klaar. De mannen van Pep Guardiola hadden veel balbezit, maar de defensie van Everton stond goed opgesteld. City-doelman Ederson kreeg na tien minuten een harde trap tegen het hoofd van Ben Godfrey, maar hij kon na een korte behandeling verder. Later in de eerste helft kwamen er wel meer kansen voor City, maar de teams gingen met een 0-0 stand de kleedkamer in voor de rust.

Erling Haaland is blij met zijn treffer - Foto: AFP