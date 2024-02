Vermist Palestijns meisje (6), dat uren belde met hulpverleners, dood gevonden

Het zijn woorden van de 6-jarige Hind uit Gaza, die met vijf familieleden werd beschoten door een Israëlische tank toen ze in een auto vluchtten uit Gaza-Stad. Het fragment van haar telefoongesprek met een hulpverlener werd een week geleden vrijgegeven door de hulporganisatie Palestijnse Rode Halve Maan. Het lot van het meisje kreeg internationaal meteen veel aandacht, op sociale media gaat de hashtag #SaveHind rond.

"Ik ben zo bang. Kom alsjeblieft", klinkt een meisjesstem aan de telefoon. "Roep alsjeblieft iemand om me te komen halen."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het verhaal begint op 29 januari, als de familieleden op bevel van het Israëlische leger Gaza-Stad ontvluchten. Onderweg komen ze oog in oog te staan met een Israëlische tank.

Hinds nicht, de 15-jarige Layan Hamadeh, besluit te bellen met de Palestijnse Rode Halve Maan. "Ze schieten op ons. De tank staat naast ons", zegt ze. "Is hij heel dichtbij?", wordt haar gevraagd. "Ja! Kom ons alsjeblieft halen." Het gesprek wordt verstoord door schoten. "Hallo... Hallo....?"

Layan wordt tijdens het gesprek gedood, net als haar ouders en twee andere kinderen. Hind is de enige die de beschieting door de tank overleeft.

De jonge Hind pakt in de beschoten auto de telefoon van haar nichtje en belt volgens de Palestijnse Rode Halve Maan urenlang met een hulpverlener. Die probeert haar te kalmeren, terwijl haar locatie achterhaald wordt om zo een ambulance naar de plek te sturen.

Zoekactie

Dagenlang is er geen enkel spoor van het meisje. De Rode Halve Maan stuurt, wanneer het veilig lijkt en na goedkeuring van de Israëlische autoriteiten, twee reddingswerkers naar de omgeving om Hind te gaan zoeken. Maar ook de reddingswerkers raken al snel vermist.

Volgens een van de familieleden die de lichamen vond was de auto van de familie doorzeefd met kogels. De familieleden konden het gebied in Gaza-Stad nu bereiken omdat de Israëlische troepen zich onlangs terugtrokken.

Ook de lichamen van de reddingswerkers zijn dus gevonden. Ze lagen in de buurt van de auto. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan is hun ambulance doelbewust onder vuur genomen door het Israëlische leger. De hulporganisatie zegt dat vooraf met het Israëlische leger is afgesproken waar de reddingswerkers precies heen zouden gaan om Hind te redden.

Israël heeft nog niet gereageerd op vragen van internationale media over de incidenten.