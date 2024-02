15-jarig tennistalent Boogaard verliest in Ahoy als jongste deelnemer ooit

Thijs Boogaard heeft zijn bijzondere debuut op het ABN Amro Open in Rotterdam niet met een overwinning kunnen vieren. Het 15-jarige tennistalent verloor zaterdagmiddag in de eerste kwalificatieronde met 6-3, 6-3 van de Fransman Hugo Gaston.

Boogaard werd in Ahoy de jongste deelnemer in de geschiedenis van het toernooi, dat dit jaar aan de 51ste editie toe is.

De tennisser uit Geldermalsen geldt als een grote belofte en kreeg daarom van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard voor de kwalificaties. Een mooie gelegenheid voor Boogaard om eens aan het grote werk te ruiken.

Boogaard maakte begin 2023 naam door op 14-jarige leeftijd door te dringen tot de top honderd van het internationale juniorentennis, het niveau waarop spelers tot en met 18 jaar actief zijn.

De tiener maakte in 2023 ook zijn opwachting bij de juniorenvarianten van Roland Garros en Wimbledon en speelde in januari ook op de Australian Open.

Overvolle baan

Boogaard had aanvankelijk op de overvolle baan 1 in Ahoy, het center court wordt tijdens de kwalificaties niet gebruikt, ogenschijnlijk weinig last van plankenkoorts. Hij speelde vrijuit, sloeg een aantal vlammende backhandwinners en liet soms opslagen van rond de 200 kilometer per uur van zijn racket vertrekken.

De 23-jarige Gaston, de mondiale nummer 86, kreeg daarna meer vat op het spel van de tiener en trok de partij langzaam naar zich toe.

Boogaard werd in de tweede set nog aan zijn rug behandeld door de toernooifysiotherapeut, maar kon de partij uitspelen.

Boogaard nam na afloop van zijn nederlaag nog uitgebreid de tijd om handtekeningen aan de fans uit te delen. Daarmee gaf hij blijk dat dit een ervaring is geweest waar hij ondanks het verlies van moet hebben genoten.