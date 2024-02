Kopecky wint derde etappe en neemt leiderstrui UAE Tour over van Wiebes

Lotte Kopecky heeft zaterdag de derde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten op haar naam geschreven. Na 128 kilometer van Al Ain naar Jebel Hafeet, versloeg de Belgische wereldkampioene Neve Bradbury in een sprint à deux.

Op het eerste deel van de slotklim, van elf kilometer met een stijging van bijna zeven procent, werd de vluchtgroep van drie tot de orde geroepen. Even later reden Kopecky, Gaia Realini, Mavi García en Neve Bradbury vooraan in de wedstrijd. Bradbury viel drie kilometer onder de top aan en kwam alleen op kop.

Twee keer Wiebes

Kopecky versnelde op de minder steile stroken en dichtte het gaatje met de Australische. Kopecky won makkelijk de sprint en reed ploeggenote Lorena Wiebes uit de leiderstrui. Wiebes had de eerste twee etappes gewonnen.