Nederlandse rugbyers verliezen in Georgië ook tweede duel Europe Championship

De Nederlandse rugbyers hebben opnieuw niet weten te winnen in de Europe Championships. In Tbilisi ging de ploeg onder leiding van aanvoerder Koen Bloemen met 31-10 onderuit tegen Georgië. Vorige week verloor Nederland met 18-20 van Spanje.

Nederland nam brutaal een voorsprong door David Weersma, die een penalty tussen de palen schoot. Georgië herstelde nog voor rust de orde dankzij twee try's en twee conversies.

Georgië, de nummer 13 van de wereld, kwam na de rust niet meer in de problemen. In de laatste minuut leek Nederland (de mondiale nummer 29) te gaan scoren, maar dat werd verhinderd met een overtreding en dat leverde Oranje nog een penalty-try op, goed voor zeven punten.

Alternatief voor Six Nations

De Europe Championship is een kampioenschap voor landen die niet uitkomen in de Six Nations, de topcompetitie van zes traditionele rugbylanden. In de Six Nations strijden Engeland, Schotland, Ierland, Wales, Italië en Frankrijk jaarlijks om wie het beste rugbyland van het noordelijk halfrond is.

Volgende week speelt Nederland thuis tegen Duitsland het derde en laatste groepsduel.