Meester Meijer adviseert leerling Brobbey: kont erin, maar koppie erbij

Brian Brobbey excelleert de laatste weken bij Ajax. Heeft hij de bal, dan lijkt geen verdediger die af te kunnen pakken. Het is de kunst van je lichaam goed gebruiken, in voetbaljargon ook wel 'de kont erin' genoemd. Maar niemand had een achterwerk dat zoveel voorwerk deed als Henny Meijer, de inmiddels 62-jarige oud-spits van Ajax, FC Groningen en Roda JC. 'Kontje' over zijn natuurlijke opvolger Brobbey. "Mensen beginnen vaak tegen mij over Brobbey: "Plak jouw hoofd op het lichaam van Brobbey en je bent hem", hoor ik dan. Maar dan schud ik 'nee' en hoef ik vaak maar één ding te zeggen: die Gouden Schoen, hè. Dat is het verschil. Dan ben je meteen uitgepraat, haha...."

Henny Meijer - Foto: ,

Meijer: "Het spel met de kont erin begon eigenlijk pas bij FC Groningen. René Eijkelkamp was daar de meester in. Hij is 1 meter 95, met schoenmaat 47. Als je hem van de bal wilde, kostte het je een bloedlip. Daar kon René niets aan doen, hij schermde gewoon de bal af." "Als je daar dan mee traint, dan kijk je het af en wil je het ook. Dus ik moet de credits geven aan René, van hem heb ik het overgenomen en daarna probeerde ik het te perfectioneren."

Ajax-spits Brian Brobbey en Henny Meijer (oud-speler FC Groningen en Ajax) hebben het afschermen van de bal met hun kont tot kunst verheven. - NOS

"In die jaren had je in Nederland slimme verdedigers rondlopen, zoals Sonny Silooy bij Ajax. Die kroop niet in mijn kont, maar bleef weg. En als ik de bal kreeg aangespeeld, kwam hij ervoor. Daar had ik moeite mee. Ik speelde graag tegen types als Jaap Stam, Ulrich van Gobbel, John de Wolf. Zij gingen het duel juist wel aan en dan kon ik wegdraaien en schieten. Tegen zulke verdedigers scoorde ik ook het meest." Meijer: "Het verschil is dat ik daarbij met links en rechts weg kon draaien. Brobbey is niet tweebenig. En hij heeft niet de, wat ik noem, een 18 karaats-pass, waarmee je iemand wegsteekt en alleen voor de goal zet. Tweebenigheid kun je leren. Het maakt je als aanvaller natuurlijk nog veel gevaarlijker, als je twee kanten kunt opdraaien en schieten. Brobbey krijgt individuele training van John Bosman toch? Daar heb ik nog mee gevoetbald, dus als John slim is, laat hij weleens mijn naam vallen, haha." Licht ontvlambaar "Brobbey is op het veld soms nog te licht ontvlambaar. Ik zat tegen PSV (1-1) op de tribunes. PSV-verdediger Ramalho trok aan hem en vervolgens werd Brobbey kwaad en duwde terug. Ramalho kreeg geel, Brobbey niet. Daar kwam hij goed mee weg." Meijer: "Als spits moet je zoiets zien als een compliment. Een verdediger heeft een overtreding nodig om je tegen te houden. Dat betekent dat je een goede spits bent. Dan moet je eigenlijk aan Ramalho vragen of je te snel voor hem bent. Dat doet veel meer pijn dan een duw."

Brian Brobbey zet zijn lichaam erin - Foto: ANP

"Ik piepte nooit na een schop van De Wolf. Als hij een tackle nodig had, vroeg ik aan hem of het staand niet lukte. Dan werd John alleen maar bozer. Je moet iemand gek maken, in iemands hoofd kruipen. Alles om te winnen. Dat mis ik tegenwoordig wel." Lessen van Cruijff Meijer: "Johan Cruijff haalde mij naar Ajax. Hij zei dat ik een bal kon vasthouden, snel was, dodelijk in het zestienmetergebied was en een fantastisch overzicht had. Dat is het mooiste compliment dat ik ooit heb gehad. Ik heb nog altijd een shirt van Cruijff thuis liggen." "Ik was als voetballer erg allround. Ploegen gaan nu de aanspeellijn naar Brobbey proberen af te schermen. Of ze zetten een mannetje voor hem, zodat hij niet kan worden aangespeeld. Dan wordt het interessant: hoe gaat hij dat oplossen? Daar praatte ik ook over met Cruijff. Hij vertelde me dat ik dan niet naar de bal toe moest komen, maar juist diep moet gaan. Dat is weer een heel andere tak van voetbal. Dat kan Brobbey ook met zijn snelheid."

Hennie Meijer bij Ajax, met Johan Cruijff rechts - Foto: ANP

Meijer: "Het is mooi om te zien dat hij echt wat heeft gedaan met de kritiek die hij, onder andere van Marco van Basten, kreeg. Hij laat het nu zien en dat zegt veel over hem. Maar hij mag nog wel wat meer genieten tijdens en na de wedstrijd." "Hij maakt nu goals tegen clubs als PEC, RKC en Heracles Almelo, maar je moet grote wedstrijden beslissen om bijzonder te worden. Maar hij is nog jong, 22 jaar. Als hij 25 is, moet hij een topper zijn. En dat zit er echt in." "In zekere zin houdt Brobbey de herinnering aan de voetballer Henny Meijer ook levend. Dat is leuk. Maar ja, ik heb die Gouden Schoen, hè."