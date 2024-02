Waterpolosters winnen met pijn en moeite van China en gaan naar kwartfinales WK

Het was aan keepster Laura Aarts te danken dat de Nederlandse waterpolosters niet wederom op achterstand kwamen. Zij verrichte meerdere belangrijke reddingen. Daarnaast kon de ploeg toch bouwen op scherpschutter Kitty-Lynn Joustra die dit toernooi elk schot binnen ziet vliegen.

Oranje kwam na een 3-3 tussenstand zelfs op achterstand tegen de Chinezen, maar met horten en stoten werd er nog een 5-5 uitgesleept in het eerste kwart.

De Chinezen waren fysiek en daar had de ploeg van Evangelos Doudesis moeite mee. Het scoren ging ook niet van harte. Topspeelster Simone van de Kraats miste zelfs een penalty. Dat was al de derde gemiste strafworp van Oranje op het WK.

De wedstrijd tegen China, de nummer drie uit groep B, had echt een tussendoortje moeten zijn, maar eigenlijk was het vanaf het begin af aan zeer moeizaam wat Oranje liet zien.

Nederland kwam uit in de tussenronde omdat de eerste poulewedstrijd op het toernooi met 10-8 verloren ging tegen de olympisch kampioen Verenigde Staten. Grote zeges tegen Kazachstan (27-4) en Brazilië (27-5) zorgden ervoor dat Nederland tweede werd en zo mocht blijven dromen van titelprolongatie.

Het ging zeer stroef, maar de Nederlandse waterpolosters hebben in de tussenronde van het WK in Doha de kwartfinales van het toernooi gehaald. Tegen China werd met 16-14 gewonnen.

Op weg naar de Europese titel in Eindhoven won Oranje vorige maand in de groepsfase met 14-11 van de Hongaarse vrouwen.

Nu wacht maandag in de kwartfinales de kraker tegen Hongarije. De nummer vier van de wereldranglijst speelt dan om een olympisch ticket. Nederland is daar al zeker van.

Dat was het moment waarop het team van Doudesis pas echt wakker werd. Ineens leek het wel te lopen en werd er een gat geslagen van vier punten. De voorsprong gaf Nederland niet meer weg, het werd uiteindelijk 16-14.

Nederland - Hongarije live bij de NOS

Alle wedstrijden van de Nederlandse waterpolosters bij de WK in Doha zijn live te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Maandag is de kwartfinale tegen Hongarije, om 17.00 uur.