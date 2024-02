Politie neemt 24 verwaarloosde honden in beslag in Ens

In een loods niet ver van Ens heeft de politie 24 ernstig verwaarloosde honden in beslag genomen. In hetzelfde gebouw in de Noordoostpolder trof de politie ook 55 kippen, eenden, ganzen en parelhoenders in vervuilde kooien aan.

De eigenaresse heeft een boete gekregen voor de omstandigheden waarin haar dieren moesten leven, schrijft Omroep Flevoland.

Hoe de politie de misstand op het spoor kwam is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de politie de loods is binnengevallen samen met de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID). "Ondanks dat het de dieren niet aan goede voeding ontbrak waren de leefomstandigheden echt verschrikkelijk te noemen", aldus de politie op Facebook. "De penetrante lucht van urine was adembenemend en de hokken en slaapplekken ronduit smerig."

Eerder deze maand nam de LID ook al tientallen verwaarloosde dieren in beslag in het Limburgse Echt-Susteren. In een vervuilde woning en schuur zaten zestig honden, vijftig kippen, twintig katten en drie paarden en pony's. In aangrenzende weilanden stonden nog eens acht paarden, aldus de LID toen.

Veel dieren zaten in vervuilde kooien. De meeste waren niet gesocialiseerd, ziek of zaten onder de vlooien. De eigenaresse zou een dierenverzamelaar zijn bij wie de LID onder meer in 2021 ook al eens had ingegrepen.