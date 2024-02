Dode in Senegal bij protesten tegen uitstel verkiezingen

In Senegal neemt de onrust toe, nadat de dinsdag was besloten om de verkiezingen uit te stellen. De protesten verspreiden zich over het land en hebben een eerste leven geëist.

Demonstranten staken in de hoofdstad Dakar banden in brand en gooiden stenen naar de politie, die traangas inzette en met rubberkogels op ze schoot. In Saint-Louis, in het noorden van het land, zou een demonstrerende student zijn omgekomen.

Dinsdag stemde een meerderheid van het parlement voor het uitstellen van de verkiezingen. Maar die meerderheid zou tot stand zijn gekomen nadat verschillende oppositieleden voorafgaand aan de stemming door beveiligers het gebouw uit waren gezet.

De verkiezingen stonden gepland voor eind deze maand, maar zijn uitgesteld tot 15 december omdat er onenigheid is over de kandidaten. Vorige maand keurde de Constitutionele Raad twintig presidentskandidaten goed, maar wees er ook een aantal af. Zo had de populaire oppositiekandidaat Karim Wade volgens de Raad niet tijdig afstand gedaan van zijn dubbele nationaliteit.

De oppositie zegt dat president Macky Sall een staatsgreep pleegt. Senegal is een van de laatst overgebleven democratieën in West-Afrika. In andere landen in de regio, zoals Mali, Niger en Tsjaad hebben militairen afgelopen tijd de macht overgenomen.

'Dictator Sall'

Persbureau Reuters schrijft dat demonstranten leuzen schreeuwden als "Macky Sall is een dictator!". "We zijn bereid ons leven te geven zodat Senegal van Macky Sall af kan komen", zei een van hen. Ook in steden als Touba, Thies, Richard Toll en Kolda gingen mensen de straat op.

Sall heeft in een tv-toespraak het besluit tot uitstel verdedigd. Ook ontkent hij dat hij de macht niet wil opgeven. "Ik ben er helemaal klaar voor om het stokje door te geven. Ik wil niets liever dan het land in vrede en stabiliteit achterlaten."

Gisteren waarschuwde de Nederlandse ambassade in Dakar al voor grote demonstraties in de stad. Omdat de verwachting is dat het voorlopig onrustig blijft, adviseert de ambassade Nederlanders om die betogingen te mijden.