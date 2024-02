Wedstrijden wereldkampioen Argentinië in China geschrapt na ophef rond Messi

Twee wedstrijden van wereldkampioen Argentinië in China gaan in maart niet door. De wedstrijden in Hangzhou en Peking zijn door de organisatoren geschrapt. Dat gebeurt nadat er vorige week ophef ontstond over het niet meespelen van Lionel Messi in de oefenwedstrijd tussen Inter Miami en een lokale selectie in Hongkong.

Argentinië zou van 18 tot en met 26 maart in China verblijven en daar twee wedstrijden spelen, maar daar is nu dus een streep door gezet. Dat heeft alles te maken met het feit dat Lionel Messi vorige week met zijn ploeg Inter Miami een oefenwedstrijd zou spelen tegen Hong Kong XI.

Tijdens die wedstrijd in Hongkong konden fans van de Argentijnse sterspeler hun woede niet bedwingen toen bleek dat hun idool de hele wedstrijd op de bank bleef zitten met een lichte blessure.

Kaartjes van honderden dollars

De supporters hadden voor die wedstrijd tussen de honderd en ruim zeshonderd dollar betaald voor een kaartje. Boegeroep volgde in het stadion en de schreeuw om terugbetaling van de kaartjes was luid.

Vrijdag werd bekend dat de organisatie de helft van de prijs van de kaartjes gaat terugbetalen.

'Geen wedstrijd waar Messi bij betrokken is'

In maart zou er dus een nieuwe kans zijn voor de Chinese fans om Messi te zien, maar die komt er dus toch niet. In Peking zijn ze duidelijk: "Peking is voor dit moment niet van plan een wedstrijd te organiseren waarbij Lionel Messi betrokken is."

In Hangzhou zijn ze wat korter van stof. "De wedstrijd is om bekende redenen geschrapt."