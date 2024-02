Podcast De Schaduwspits keert terug: 'We gaan het helemaal anders doen'

Ze zijn er wel, maar je kent ze nog steeds niet: openlijk homoseksuele profvoetballers op de Nederlandse voetbalvelden. Drie jaar na de eerste aflevering van de podcast De Schaduwspits, komen presentatoren Winfried Baijens, Rivkah op het Veld en Jeroen Gortworst terug met nieuwe afleveringen.

Want er is in de afgelopen jaren nogal wat veranderd: in het buitenland kwamen de voetballers Joshua Cavallo, Jake Daniels en Jakub Jankto uit de kast. Terwijl er ondertussen in Nederland van de OneLove-campagne van de KNVB weinig meer over is.

De presentatoren werken aan nieuwe afleveringen, maar komen vandaag al met een speciale aftrap-aflevering. Die is hier te beluisteren. Daarin blikken ze onder meer terug op hun eigen rol in de eerdere afleveringen, want hebben ze er wel goed aan gedaan om zich specifiek te richten op voetballers die nog in de kast zitten? Was dat niet te veel gevraagd? En is het klimaat in de afgelopen jaren voor voetballers niet nog onaantrekkelijker geworden om uit de kast te komen?

Ook lichten ze een tipje van de sluier op over wat er in de komende afleveringen gaat gebeuren.