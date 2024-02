Jordanië speelt finale Azië Cup mede dankzij Nederlandse inbreng Zwiers: 'Land staat op z'n kop'

Jordanië kan vanmiddag (16.00 uur) voetbalgeschiedenis schrijven in de finale van de Azië Cup tegen Qatar. Een Nederlander is een van de mensen achter het plotselinge succes van de nummer 87 van de FIFA-ranglijst. Alexander Zwiers is namelijk technisch directeur van de Jordanese voetbalbond. Hij was jeugdtrainer van SC Cambuur en FC Groningen. Vervolgens begon een lange reis door het buitenland, die hem onder meer in Qatar, Mexico (waar Johan Cruijff toen adviseur van Guadalajara was), Kazachstan (met trainer Raymond Atteveld) en Saudi Arabië bracht. In 2019 belandde de voetbalnomade na vele omzwervingen bij de Jordanese bond.

Jarenlang werkte Zwiers daar in de luwte, tot deze editie van de Azië Cup, waarin de ploeg tegen elke verwachting in de finale haalde. "Het land staat op z'n kop", vertelt Zwiers. "Iedereen is enorm trots, het toernooi wordt in Jordanië heel intens beleefd." "De finale halen had niemand kunnen verwachten, het is een unieke prestatie", zei Zwiers in Langs de Lijn en Omstreken op Radio 1.

Het land waar hij nu al zo'n vijf jaar werkt staat niet bekend om grote successen in het voetbal. Het bereiken van de halve finales van de Azië Cup was vorige week al een primeur. Als technisch directeur van de voetbalbond heeft Zwiers inzicht in de achtergrond van het succes. "Het is een kleine bond. Elk weekend voetballen er zo'n 15.000 mensen in Jordanië, bij driehonderd clubs." "Op een bevolking van elf miljoen mensen is dat heel weinig in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland. Maar toch is het een echt voetballand. Qua inzet, plezier en beleving." En dat komt met het succes van het Jordaans elftal helemaal los. "Mensen gaan de straten op, zwaaien met vlaggen. Om mensen weer te zien lachen, is in deze tijd in deze regio heel erg mooi. Ik krijg al kippenvel als ik over de finale denk."

