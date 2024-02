Laura Smulders pakt zilver bij eerste wereldbeker BMX, Kimmann al in kwartfinales uitgeschakeld

BMX'ster Laura Smulders heeft een zilveren medaille gepakt bij de eerste wereldbeker van het nieuwe seizoen. In het Nieuw-Zeelandse Rotorua werd ze in de finale op de streep geklopt door de Australische Saya Sakakibara.

Smulders moest vroeg in de race al in de achtervolging, maar ze rukte snel op naar de tweede plek, achter Sakakibara. Gedurende de race kwam de BMX'ster uit Horssen steeds dichterbij, maar op de finishlijn drukte de Australische haar fiets net wat eerder over de streep.

Maar liefst vier Nederlandse vrouwen hadden zich geplaatst voor de finale. Ook Merel Smulders, Manon Veenstra en Judy Baauw stonden aan de start. Zij werden vijfde, zesde en achtste.