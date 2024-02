Een vleugje Zlatan en een eigen Valentijnstaart: Zirkzee solliciteert bij Oranje

De Valentijnstaart met Zirkzee in Bologna - Foto: Forno Brisa

De 22-jarige Zirkzee is de man van dit moment bij Bologna. In 24 duels dit seizoen maakte hij negen goals en was hij goed voor zes assists. Maar nog indrukwekkender dan die cijfers is het spel van de Schiedammer. In het vizier van Koeman Hij heeft de voeten van een nummer 10 (spelverdeler kort achter de aanval) en het lichaam en het instinct van een nummer 9 (een spits), schrijft men veelzeggend in Italië. Bondscoach Ronald Koeman heeft hem niet voor niets nadrukkelijk in het vizier. "Qua talent, voetbalvaardigheden, fysieke voorwaarden en tactisch inzicht is Joshua een van de beste spelers die ik in vijf jaar Jong Oranje heb gehad", vertelt Erwin van de Looi, die Zirkzee tussen 2020 en 2023 negentien jeugdinterlands liet spelen (zeven goals).

Het cv van Zirkzee Joshua Zirkee speelde drie jaar in de jeugd bij ADO Den Haag en een jaar bij Feyenoord, voordat hij in 2017 bij Bayern München tekende. Bij de Duitse topclub speelde hij in totaal zeventien duels, waarin hij vier keer scoorde. Na huurperiodes bij Parma en Anderlecht werd hij in 2022 voor zo'n 8,5 miljoen euro eigendom van Bologna. Bayern heeft een terugkoopclausule van veertig miljoen euro en krijgt vijftig procent van de eventuele winst bij een volgende transfer.

De huidige coach van Heracles Almelo is dan ook niet verbaasd over de ontwikkeling die Zirkzee op het moment doormaakt in de Serie A. Volgens Van der Looi was het talent er altijd al.

Met bondscoach Erwin van de Looi bij Jong Oranje - Foto: ANP

"Misschien had hij wel te veel talent", stelt Van de Looi cryptisch. "Daarmee bedoel ik dat het een jonge speler dan soms iets te makkelijk af kan gaan. Joshua heeft best vaak geteerd op zijn talent." Dood spoor bij Bayern Op zestienjarige leeftijd verhuist Zirkzee van Feyenoord naar Bayern München, waar hij op zijn zeventiende in een oefenduel met PSG al zijn eerste doelpunt in het eerste maakt.

2022: de vier Nederlanders van Bayern met de wereldbeker (Gravenberch, Mazraoui, Zirkzee en De Ligt) - Foto: Pro Shots

Zirkzee zet stappen, maar met een superspits als Robert Lewandowski voor zich, wordt het lastig om in Beieren basisspeler te worden. "Toen hij bij Bayern een beetje op een dood spoor kwam te zitten, merkten we bij Jong Oranje dat Joshua het iets te veel op de automatische piloot wilde doen. De focus was wat weg", weet Van de Looi. "Totdat hij aan Anderlecht verhuurd werd." In het seizoen 2021/2022 maakt Zirkzee indruk in het paars-wit van de Belgische topclub, met achttien goals en dertien assists in 47 duels voor de ploeg van toenmalig trainer Vincent Kompany.

Joshua Zirkzee in actie namens Anderlecht tegen Vitesse - Foto: ANP

Toch had Zirkzee even nodig voordat het begon te lopen, weet Willem Weijs, de Nederlander die destijds assistent-trainer was bij Anderlecht en zijn landgenoot onder de hoede nam. "Op de training liet hij al snel ongelooflijke dingen zien, maar dat kwam er in het begin tijdens de wedstrijden nog niet altijd uit", vertelt Weijs, de huidige hoofdtrainer van FC Eindhoven. Bij positiespelletjes of afwerkoefeningen laat Zirkzee de monden van zijn medespelers weleens openvallen van verbazing. Weijs: "Zijn handigheid in de kleine ruimte was toen al Europese top."

Joshua Zirkzee is gelukkig op het veld van Bologna - Foto: Pro Shots

Maar in de fysiek veeleisende Belgische competitie is het anders voor het jonge talent, dat aan de slag moet en dat ook doet. "Na de training bleef hij vaak met z'n maatje keeper Bart Verbruggen nog wedstrijdjes afronden doen", zag Weijs. "Hij wist dat hij een tussenstap nodig had om door te breken in Europa en was bij Anderlecht echt op zoek naar ontwikkeling." Het werpt zijn vruchten af en Zirkzee wordt belangrijk voor Anderlecht. Bij Jong Oranje ziet Van de Looi dan ook een andere speler. "Hij kon nog weleens zijn man laten lopen of niet opletten in de omschakeling, maar daarin had hij zich echt verbeterd. Ik maakte hem toen ook aanvoerder. Het gevoel van belangrijk zijn bij Anderlecht deed Joshua zichtbaar erg goed." Vergelijking met Zlatan De Belgen willen hem graag overnemen, maar dat blijkt niet haalbaar. Zirkzee trekt in de zomer van 2022 naar Bologna, waar hij na een minder eerste seizoen nu wekelijks uitblinker is.

Joshua Zirkzee viert een treffer namens Bologna - Foto: Pro Shots