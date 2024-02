Scepsis over blauwe kaart: 'Klinkt niet als fantastisch idee'

De eventuele invoering van de blauwe kaart is in de voetbalwereld met de nodige scepsis ontvangen. PSV-coach Peter Bosz grapte over een "blauwtje lopen" en volgens Liverpool-coach Jürgen Klopp "klinkt het niet als een fantastisch idee". Verschillende Britse media berichtten deze week dat de International Football Association Board (IFAB), de internationale spelregelcommissie van het voetbal, een proef met de blauwe kaart zou willen starten. Een derde kaart dus, naast de gele en de rode kaart, die bij het WK van 1970 werden geïntroduceerd. De kaart ligt volgens de berichten ergens tussen geel en rood in. Twee keer blauw betekent rood, net als twee keer geel of blauw en geel.

Een blauwe kaart staat volgens de berichten voor een tijdstraf van tien minuten en kan bijvoorbeeld worden gegeven voor een lichte overtreding die een scoringskant verhindert en voor onsportief gedrag als tijdrekken, protesteren en schwalbes. Reactie FIFA "Onjuist en voorbarig", noemde de wereldvoetbalbond FIFA de geruchten in een reactie "Dergelijke proeven zouden, als we die uitvoeren, beperkt moeten blijven tot tests op lagere niveaus. Een standpunt dat we hierbij willen herhalen." Liverpool-coach Klopp was niet bepaald enthousiast over het idee. "Eerlijk gezegd kan ik me het laatste fantastische idee van de IFAB niet herinneren. Hebben ze dat ooit gehad? Ik ben 56 jaar." In Studio Sport Eredivisie bespreekt presentator Henry Schut met Jeroen Elshoff en Leonne Stentler de blauwe kaart en komende enkele voorbeelden aan bod. Kijk hieronder naar fragmenten uit de uitzending: