Wekdienst 10/2: Oog op Morgen maakt nieuwe stem bekend • Carnavalsvieringen met optochten

Eerst het weer: regen trekt via het noorden weg. Het blijft grotendeels droog met af en toe zon. Met maxima tussen 11 en lokaal 14 graden is het vanmiddag erg zacht. Vanavond vanuit het zuiden opnieuw regen.

Khan zit in de gevangenis, daarom sprak hij zijn achterban toe via een AI-boodschap. Hij sprak er schande van dat Sharif er al van uitgaat dat hij opnieuw premier wordt.

De Pakistaanse oud-premier Khan heeft ook de winst opgeëist bij de parlementsverkiezingen in het land. Khans medestanders kregen de meeste stemmen, maar omdat zijn partij niet mee mocht doen aan de verkiezingen, kunnen zijn parlementsleden geen regering vormen. Officieel is de partij van oud-premier Sharif daarmee de grootste.

Ook in Drunen, ook wel Dwergonië, is te merken dat de jeugd vertrekt naar grote steden.

Carnavalsstichting 'Papgat' uit Sint-Oedenrode begon al de actie #reddervanpapgat om aan jongeren te vragen hoe ze er samen voor kunnen zorgen dat een taxirit naar Tilburg of Den Bosch niet meer nodig is.

Carnaval lijkt te vergrijzen in de dorpen onder de rivieren. Veel jongeren vieren liever feest in de stad dan in hun eigen woonplaats, blijkt uit onderzoek van drie Brabantse kranten.

Carnaval in de dorpen onder de rivieren is toch een ander feestje dan een paar jaar geleden. Veel jongeren verkiezen de 'grote festivals' in de stad boven de festiviteiten in de eigen plaats. En dat merken ze ook in Drunen. - NOS