Drie Spaanse agenten dood door aanvaring drugssmokkelaars

Op beelden is te zien dat een grote speedboot een paar keer op hoge snelheid langs een politieboot scheert, waarna die daadwerkelijk over de politieboot heen vaart:

In de haven van het Zuid-Spaanse Barbate zijn gisteravond drie agenten omgekomen die werden overvaren door een drugsboot. Twee anderen zijn gewond geraakt. De Guardia Civil klaagt over onderbemanning in de strijd tegen drugssmokkelaars.

Volgens Spaanse media schuilen er in de haven van Barbate, tussen Gibraltar en Cádiz, meerdere drugsboten vanwege het slechte weer in de Straat van Gibraltar.

Normaal gesproken liggen die boten op open zee om daar drugs op te pikken. Toen de politie ze wilden controleren, vluchtten de meesten weg. Twee bleven in de haven rondvaren, waarvan er een betrokken was bij het fatale incident.

Boosheid Guardia Civil

Beroepsverenigingen van de Guardia Civil, Jucil en AUGC, zijn boos op minister van Binnenlandse Zaken Grande-Marlaska, omdat ze te weinig mankracht hebben om de strijd tegen drugssmokkelaars te winnen. "Het verandert hier in een gebied van drugskartels", zegt een woordvoerder van Jucil tegen de krant Diario de Cadiz. "Ze lachen ons uit", wijst hij op de drugssmokkelaars.

AUGC eist in een verklaring op X het aftreden van Grande-Marlaska, "omdat hij de veiligheid van burgers in het gebied heeft verwaarloosd." Grande-Marlaska had gisteren juist plannen gepresenteerd in het nabijgelegen Algeciras om de drugssmokkel aan te pakken. Vandaag reist hij naar Barbate.

Drie dagen rouw

Het gemeentebestuur van Barbate heeft drie dagen van officiële rouw afgekondigd. Evenementen zijn afgelast en vlaggen hangen er halfstok voor de slachtoffers.

"Hun opoffering en toewijding aan onze bescherming zullen niet vergeten worden", schrijft de gemeente in een verklaring.