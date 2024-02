Blaaskapellen of techno en house? Carnavallers in de clinch over muziek

Ook in Maastricht leidde muziek tot onenigheid. Op het Vrijthof stonden vorig jaar wagens met technomuziek. "Het geluidsniveau was een beetje buitenproportioneel", zegt Armand Peereboom van stadscarnavalsvereniging De Tempeleers. Omwonenden en carnavalsvierders maakten bezwaar bij de gemeente, en met succes: de 'technokar' van de evenementenorganisatie Vage Kennissen is dit jaar niet welkom op het Vrijthof.

In Tullepetaonestad (Roosendaal) was vorig jaar veel te doen over de muziek, zegt Jurre Kluin. Hij draait als dj Seaze veel in de West-Brabantse stad. "Vooral diehard-carnavallers vonden dat er te veel après-ski en hardstyle werd gedraaid op de markt. Dat is het hart van Roosendaal, dus volgens sommigen dé plek voor Roosendaalse muziek."

De tijd dat carnaval een feest was van alleen blaaskapellen en dweilorkesten is voorbij: in sommige dorpen en steden klinkt house, techno en après-skimuziek. Het leidt tot felle discussies onder carnavalsvierders. "De jeugd vindt het mooi, maar het is her en der wel overheersend", zegt Ad Koopman van de Brabantse Carnavalsfederatie. "Dan verdrukt het de traditionele muziek."

Vorig jaar stond deze technokar op het Vrijthof in Maastricht met carnaval. Maar omwonenden en carnavalsvierders vinden het niet passen bij het volksfeest en maakten bezwaar bij de gemeente. En met succes: de kar is niet meer welkom dit jaar. - NOS

Beppie Kraft zingt een van haar bekendste nummers, In d'n hiemel, op de 11e van de 11e in Roermond:

De discussie over muziek speelt niet overal: in Limburg voert traditionele carnavalsmuziek nog steeds de boventoon, zegt Robert Housmans van de Bond Carnavalsverenigingen Limburg. "Er zijn gigantisch veel evenementen met traditionele Limburgse muziek, van bijvoorbeeld Beppie Kraft en Spik en Span." Limburg heeft ook minder te maken met grote aantallen bezoekers van buiten.

Er is echt wel geluisterd naar de kritiek van vorig jaar, zegt Kluin. Dj's hebben volgens hem dit jaar richtlijnen meegekregen: ze moeten voldoende Roosendaalse muziek draaien, en bepaalde genres zijn niet gewenst. "Van house, techno en hardstyle is gezegd: beperk dat tot een minimum."

In Roosendaal ging het afgelopen maand opnieuw los op sociale media toen het programma voor de markt bekend werd gemaakt. Opnieuw was er volgens de reageerders te weinig muziek uit Roosendaal zelf. "Zo jammer van ons mooie Tullepetoanse carnaval", "Wat un armoei!" en: "Als het net zo wordt als vorig jaar heb ik daar als liefhebber (en vertolker) van Tullepetaonse muziek helemaal niets te zoeken."

Maar er lijkt een tegenbeweging ingezet. In Breda werd het vorig jaar zo druk dat de stad dit jaar bezoekers van buiten wil ontmoedigen om te komen. Daarom is de muziek aangepast: de komende dagen zijn er geen housefeesten.

De discussie over muziek past binnen een breder debat over wat voor soort feest carnaval is. In bepaalde plaatsen is het geleidelijk verschoven van een volksfeest met alleen maar eigen tradities naar een festival voor iedereen. In met name Den Bosch en Breda wordt het ieder jaar drukker , met feestvierders vanuit het hele land.

De gemeente Maastricht heeft voor het feest van Vage Kennissen de komende dagen een plek verder weg van het centrum aangewezen. "We vinden dat jammer", zegt Len Eggen van Vage Kennissen. "Wij zijn ook Limburgers en houden ook van feest en gezelligheid, alleen de muziek is niet de onze."

Ook in veel Brabantse plaatsen klinken nog originele carnavalskrakers. Zo staat Oeteldonk (Den Bosch) erom bekend veel waarde te hechten aan eigen artiesten en nummers. En in Krabbegat (Bergen op Zoom) hoor je geen housemuziek, zegt Koopman.

Hij wijst erop dat het aan iedere carnavalsplaats zelf is om te bepalen of er alleen traditionele muziek wordt gedraaid, of bijvoorbeeld ook techno en house. Wel is het volgens Koopman belangrijk om vast te houden aan tradities. "Van oorsprong kent carnaval veel tradities, die een rol hebben in het feest. Maar je moet meebewegen, anders is het snel klaar."

Veel jongeren verkiezen de 'grote festivals' in de stad boven de festiviteiten in de eigen plaats. Zo ook in Drunen: