'Saai gedoe': appende Amerikaanse rechter weg

Een Amerikaanse rechter is opgestapt vanwege veelvuldige en vooringenomen appjes tijdens een proces. Bij de rechtszaak tegen de stiefvader van een gedode peuter wisselde Traci Soderstrom uitgebreid berichten uit met haar griffier. In meer dan 500 berichten prees ze de verdediging, maakte ze de aanklagers belachelijk en besprak het uiterlijk van getuigen.

Soderstrom (50) was ongeveer een half jaar in functie toen de rechtszaak over de dood van de 2-jarige begon. De moeder van de jongen had al 25 jaar cel gekregen voor de kindermishandeling die tot zijn dood had geleid, Soderstrom zou het proces tegen haar vriend leiden.

Vanaf het begin bleek Soderstrom ervan overtuigd te zijn dat de man onschuldig was. "Mag ik klappen voor haar?", appte ze na het openingswoord door de advocaat van de verdachte. "Ze is fantastisch", had ze eerder al geoordeeld.

Leugenaar

De belastende verklaring die de moeder van het jongentje aflegde wuifde de rechter in de privéberichten weg. "Mag ik alsjeblieft 'leugenaar' schreeuwen?" Een video die de aanklagers lieten zien vond ze maar "saai gedoe".

Over de aanklagers zelf had ze eveneens allerlei oordelen, zoals dat de man er gek uit zag vanwege zijn "babyhandjes". Een agent die moest getuigen kon haar daarentegen welgevallen: "Hij is mooi. Ik kan de hele dag wel naar hem kijken."

Over andere getuigen speculeerden de twee of ze een pruik droegen en nog wel tanden hadden.

Camerabeelden

De beklaagde werd uiteindelijk veroordeeld voor dood door schuld en hoefde na zijn voorarrest niet meer de cel in. Het was precies de straf die Soderstrom eerder al had uitgedacht voor het proces.

Na de veroordeling werd het gedrag van Soderstrom ontdekt op camerabeelden. Hoewel ze haar telefoon buiten het zicht op schoot hield, had de beveiligingscamera in de rechtszaal vastgelegd hoe ze tijdens verklaringen aan het scrollen en appen was.