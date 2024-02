Vuurzee na aanval met drones op Charkiv

In de Oekraïense stad Charkiv zijn meerdere gebouwen verwoest na een Russische aanval met drones. De aanval was klaarblijkelijk gericht tegen een tankstation, daar sloegen rond 23.00 uur gisteravond drie drones in.

Door de explosie van de benzinepomp ontstond er een enorme vuurzee, waarbij ook veertien huizen in vlammen op gingen. Zo'n vijftig mensen moesten worden geëvacueerd.

Volgens de lokale autoriteten is er zeker een persoon om het leven gekomen. Een man en een vrouw moesten worden behandeld in het ziekenhuis vanwege brandwonden en het inademen van rook. Er wordt nog gezocht naar verdere slachtoffers.

Drones richtten ook schade aan in het nabijgelegen Velyky Boerloek. Daar werden volgens de autoriteiten een ziekenhuis en een restaurant geraakt.