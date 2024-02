Brand in Arnhem op opvangboot asielzoekers

Op een boot in Arnhem waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvangt is vannacht brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 02.00 uur in de keuken van het schip aan de Nieuwe Kade. Al snel verspreidde de rook zich over het hele schip.

De brandweer heeft deze boot ontruimd, evenals een naastgelegen vaartuig waar ook asielzoekers worden gehuisvest. Zo'n 300 mensen wachten voorlopig op de kade.

"Alle mensen zijn veilig van de boten afgekomen. Er is een ambulance aanwezig, waarin mensen worden nagekeken die eventueel rook hebben ingeademd", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. Er zijn geen berichten over gewonden.

De brandweer is met verschillende eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden.