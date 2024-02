Asielzoekers Arnhem na brand ondergebracht op andere boot

De ongeveer driehonderd asielzoekers die vannacht zijn geëvacueerd bij een brand op een opvangboot in Arnhem, kunnen alweer terecht op een andere boot.

"Ik heb begrepen dat dat schip sowieso vervangen zou worden door een nieuw schip", aldus een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bij Omroep Gelderland. "Dat schip ligt zelfs al aan de kade. Dus waarschijnlijk gaat een groot gedeelte vandaag nog naar het nieuwe onderkomen."

De brand van vannacht ontstond rond 01.45 uur in het restaurant op de opvangboot. Acht mensen ademden rook in, maar konden in ambulances worden behandeld en hoefden niet naar het ziekenhuis.

Stadskantoor

Omdat er veel rook was, ontruimde de politie zowel de boot waar de brand was als de opvangboot daarnaast. Alle asielzoekers werden overgebracht naar het Stadskantoor van de gemeente Arnhem.

Inmiddels zijn de eerste bewoners van de boot die bij de brand onbeschadigd bleef, alweer terug. In de loop van de dag verwacht het COA ook de andere asielzoekers weer onderdak te bieden.

De oorzaak van de brand is onbekend.