Noodlanding vliegtuigje op snelweg VS, 2 doden

In de Amerikaanse staat Florida zijn twee doden gevallen toen een vliegtuigje een noodlanding probeerde te maken op een snelweg. Het toestel botste bij de landing tegen een voertuig op de weg. Het is nog niet bekend of de slachtoffers inzittenden van het vliegtuig waren of mensen op de grond.

Het toestel, een Bombardier Challenger 600, was met vijf inzittenden uit Ohio onderweg naar het vliegveld van Naples in Florida toen beide motoren uitvielen. De piloot lichtte daarop de vluchtleiding in dat het toestel de landingsbaan niet zou halen. Het is nog niet duidelijk wat het defect veroorzaakte.

Weggebruikers schrokken toen ze het toestel op zich af zagen komen. Meerdere auto's konden net op tijd remmen. "Het vliegtuig zat maar enkele centimeter boven ons", zegt een getuige. "Het week hard uit naar rechts en kwam toen neer op de snelweg."

"Het voelde net een film. Het had seconden gescheeld of we waren dood geweest."