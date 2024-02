AI-versie van oud-premier Khan eist ook overwinning op in Pakistan

"Ik had vertrouwen in jullie. De enorme opkomst heeft iedereen gechoqueerd. Niemand kan ons stoppen", luidde de boodschap in Khans nagebootste stem aan zijn achterban. "Wees niet bang. Vier dit."

De Pakistaanse oud-premier Khan heeft net als zijn rivaal Sharif de winst opgeëist bij de parlementsverkiezingen in Pakistan. Omdat hij in de gevangenis zit deed hij dat met een AI-boodschap via X.

Met 90 procent van de stemmen geteld hebben medestanders van Khan 98 zetels in het parlement. Omdat zijn partij PTI echter van het Hooggerechtshof niet mocht meedoen aan de verkiezingen, gelden zij allemaal als onafhankelijke parlementsleden. Die kunnen volgens de grondwet niet op eigen houtje een regering vormen.

Daarmee is de PML-N van Sharif met 67 zetels officieel de grootste partij. "Nu we dit mandaat hebben gekregen zullen we een regering vormen om Pakistan uit de chaos te krijgen", beloofde hij. Hij heeft zijn broer opdracht gegeven coalitiepartners te zoeken, zoals de PPI, die met 51 zetels de derde partij werd.

Khan spreekt er schande van dat Sharif er al van uitgaat dat hij premier wordt. "Geen Pakistaan zal dit accepteren", vertelde hij in zijn AI-boodschap, die volgens zijn X-account zijn officiële reactie is.

Het is onduidelijk hoe deze machtsstrijd zal aan verlopen. Duidelijk is wel dat het leger er een belangrijke rol in zal spelen, al was het maar op de achtergrond. Het leger heeft veel invloed op het bestuur van het land en de meeste analisten denken dat het leger Sharif weer aan de macht wil.

Drie keer veroordeeld

In aanloop naar de verkiezingen werd de 71-jarige Khan drie keer veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen, voor het lekken van staatsgeheimen, corruptie en een illegaal huwelijk. Zelf spreekt hij van een politieke heksenjacht.

Geweld rond de verkiezingen heeft tot nu toe al aan ruim 25 mensen het leven gekost. De EU heeft Pakistan opgeroepen aantijgingen van fraude en sabotage bij de verkiezingen te onderzoeken.