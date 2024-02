BASF trekt zich terug uit Xinjiang na beschuldiging misstanden Oeigoeren

In reactie op het onderzoek van de Duitse mediakanalen stuurde een groep van dertig politici van over de hele wereld een brief aan de bestuursvoorzitter van BASF. Het chemieconcern zou zich moeten terugtrekken uit Xinjiang, vonden de politici.

"Grens overschreden"

Vandaag liet BASF in een verklaring weten dat het zich inderdaad terugtrekt uit de joint ventures in Xinjiang. Het gaat om twee fabrieken in de regio waar chemicaliën worden gemaakt. Het bedrijf stelt dat het in de afgelopen maanden al had besloten om partnerbedrijven af te stoten, maar dat het dat proces gaat versnellen naar aanleiding van de berichtgeving.

De chemicaliënproducent stelt in de verklaring dat er uit eerder eigen onderzoek geen misstanden naar voren kwamen, maar dat de uitkomsten van dit nieuwe onderzoek "de grens overschreden". Volgens de CEO van het bedrijf hebben er sinds 2019 meerdere interne en externe onderzoeken plaatsgevonden.

Cassettebandjes

BASF was vroeger vooral bekend van cassettebandjes en videobanden. Die worden nauwelijks meer gemaakt, maar het bedrijf is nog steeds erg groot. Het maakt onder meer lijm, plastic en batterijen en is actief in de olie- en gasindustrie. Ieder jaar maakt BASF miljarden euro's winst.