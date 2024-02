Anderhalve week voor duel met PSV bezorgt Malen Dortmund simpele zege

Donyell Malen heeft Borussia Dortmund vrijdagavond drie punten bezorgd in de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg: 3-0. De Nederlandse aanvaller maakte de eerste twee doelpunten.

Dortmund, over elf dagen tegenstander van PSV in de Champions League, komt door de zege in punten gelijk met nummer drie VfB Stuttgart, dat zondag in actie komt tegen Mainz 05.