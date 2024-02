Koploper Willem II wint kraker in Doetinchem, Roda houdt aansluiting

Al na acht minuten stond de eerste treffer van Willem II op het bord. De Graafschap-verdediger Joran Hardeman probeerde de bal na een mooie aanval van de Tilburgers weg te werken, maar hij veegde de bal zo in de voeten van Nick Doodeman die op rechts klaar stond. Het schot van Doodeman werd gestuit, maar in de rebound profiteerde Thijs Oosting.

Willem II heeft zijn koppositie in de eerste divisie verstevigd. De ploeg van Peter Maes won met 2-0 op bezoek bij nummer vier De Graafschap, dat voor de wedstrijd nog in feeststemming was vanwege het 70-jarig bestaan van de club,

Ook Roda wint

Roda JC houdt de aansluiting met koploper Willem II. De ploeg uit Kerkrade klimt in ieder geval voor twee dagen naar de tweede plek door een 4-1 zege op FC Dordrecht.

Het was Rodney Kongolo die Roda na achttien minuten van buiten de zestien op voorsprong schoot. Tien minuten na rust maakte de nieuwe aanwinst Václav Sejk de 2-0, in een rebound na een schot van Arjen van der Heide.

Even later tekende Shiloh 't Zand voor de aansluitingstreffer. De steekbal van Mathis Suray was prachtig, maar 't Zand werd totaal niet gedekt door de Limburgse defensie.

In de slotfase besliste Joey Müller, ook nieuw in Kerkrade, het duel in het voordeel van Roda, nadat Maximilian Schmid de bal mooi breed had gelegd. Diep in blessuretijd tekende Müller ook nog voor de 4-1.