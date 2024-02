Netanyahu wil dat leger plan maakt voor inval Rafah en evacuatie Palestijnen

De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het leger heeft opgedragen een plan te maken om Palestijnse burgers uit de grensstad Rafah in de Gazastrook te evacueren. Tegelijkertijd zouden de overgebleven Hamas-strijders uitgeschakeld moeten worden. Daarmee komt de uitbreiding van het grondoffensief richting het zuiden van Gaza dichterbij.

Volgens Israël is Rafah het laatste bolwerk van Hamas en moeten troepen erheen worden gestuurd om het oorlogsplan te voltooien. Netanyahu zegt dat er een "enorme operatie" nodig is in de stad die aan Egypte grenst.

Israël heeft de Palestijnen in de Gazastrook de afgelopen maanden gesommeerd om steeds zuidelijker te trekken vanwege de grondoperatie. Het is onduidelijk waar de 1,4 miljoen Palestijnen die naar Rafah zijn gevlucht straks naartoe zouden moeten als het Israëlische leger de stad binnenvalt.

'Ze kunnen nergens naartoe'

Die vraag leeft ook bij Amnesty International. "Ze kunnen nergens naartoe", zegt topvrouw Callamard. "Amnesty herhaalt dat Palestijnen in Gaza groot risico lopen op genocide. De internationale gemeenschap heeft de plicht om in te grijpen om genocide te voorkomen."

De VS zegt een Israëlische militaire operatie in Rafah niet te steunen zonder dat het lot van de burgers in acht wordt genomen. President Biden zei afgelopen nacht dat hij de Israëlische manier van opereren in Gaza te ver vindt gaan.

Hij zei druk uit te oefenen op Egypte, Israël, Qatar en Saudi-Arabië om zo veel mogelijk hulp de Gazastrook in te krijgen. "Er zijn veel onschuldige mensen die verhongeren en doodgaan", sprak Biden. "Het moet stoppen."

Op deze satellietbeelden is te zien hoeveel meer mensen er in vier maanden tijd richting Rafah zijn gevlucht: