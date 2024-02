Onbekenden stelen 60 meter hoge zendmast in Alabama, 'Hoe bedoel je de mast is weg?'

Een lokaal radiostation uit de Amerikaanse staat Alabama is tijdelijk uit de lucht vanwege de diefstal van een zestig meter hoge zendmast. De verdwijning werd ontdekt door hoveniers die het gebied rond de toren onderhouden. "Ze belden me op en zeiden dat de zendmast weg is. Ik zei: 'Hoe bedoel je de zendmast is weg?'", vertelt de algemeen directeur van het radiostation aan The Guardian.

Het gaat om de zendmast van het radiostation WJLX uit de plaats Jasper. De toren stond in een bosrijk gebied, achter een pluimveeboerderij. Volgens de directeur hebben dieven de kabels van de mast doorgesneden en hem verwijderd. Uit een gebouw even verderop werd de zendapparatuur voor de middengolf (AM) gestolen.

Voor de kleine radiozender heeft de diefstal grote gevolgen. De mast was volgens de directeur niet verzekerd. Een nieuwe mast zou hem 100.000 tot 150.000 dollar kosten.

Steun

Het radiostation moet voorlopig uit de lucht blijven. Hoewel de benodigdheden om uit te zenden op de FM-frequentie er nog zijn, is dat niet toegestaan als de AM-zender uit de lucht is. De FCC, de Amerikaanse toezichthouder voor telecommunicatie, wil geen uitzondering maken.

Het verhaal wordt veel gedeeld in de Verenigde Staten en de directeur kan rekenen op veel steun. "Veel mensen hebben mij gebeld om te vragen of ze kunnen helpen", vertelt hij aan The Guardian. "Maar tenzij je thuis een zestig meter hoge zendmast en een middengolfzender hebt staan, zou ik niet weten hoe."