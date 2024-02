Uitbreidingsplannen defensie leiden tot onrust bij burgers, gemeenten en provincies

Omwonenden van vliegbasis De Peel maken zich zorgen. Nu ligt de al jaren gesloten vliegbasis bij Venray er vredig bij, maar in de toekomst stijgen en landen hier misschien 2300 gevechtsvliegtuigen per jaar. En daar komen misschien ook nog Apache- en Chinook-helikopters bij.

Defensie benadrukt dat het nog om voorlopige plannen gaat, definitieve besluiten over een uitbreiding zijn aan een nieuw kabinet.

Verzet

Met name rond de vliegvelden groeit het verzet. Dat is logisch omdat het lawaai van de vliegtuigen in de wijde omgeving gehoord zal worden.

Burgemeester Uitdehaag van Venray coördineert het verzet van dertien gemeenten rond vliegveld De Peel. Volgens hem richt de Koninklijke Luchtmacht zich te veel op Noord-Brabant en Noord-Limburg. "Als je kijkt naar de bewegingen van defensie in de lucht is dit gebied met Volkel en Eindhoven al behoorlijk overbelast en met deze basis erbij zal de overlast in de lucht alleen maar heel veel meer toenemen."

De provincie Noord-Brabant steunt hem. Gedeputeerde Dirken wijst erop dat de provincie vergeleken met de rest van Nederland al veel defensieterreinen heeft en dat de provincie veel andere doelen heeft die ruimte opeisen: woningbouw, water, energieproductie, extensieve landbouw en natuurherstel. "Defensie komt daar nog eens bovenop."

Zeeland

Ook in Zeeland maakt het provinciebestuur zich zorgen, schrijft Omroep Zeeland. Het provinciebestuur begrijpt dat de krijgsmacht meer ruimte nodig heeft, maar zit niet te wachten op nieuwe landingsplaatsen en laagvlieggebieden voor helikopters. De zestien Natura 2000-gebieden zouden daar veel last door ondervinden.

In die gebieden kunnen ook geen "oefenterreinen met graafmogelijkheden" worden aangelegd. "Dit zou onherstelbare schade tot gevolg hebben", aldus het provinciebestuur.

En als defensie in de havens van Vlissingen en Borssele munitie en brandstof wil opslaan, heeft dat gevolgen voor andere activiteiten in dit Sloegebied, zoals de productie, de opslag en het transport van waterstof en ammoniak.

Waar

Demissionair staatssecretaris Van der Maat zegt dat heel veel Nederlanders begrijpen dat defensie moet uitbreiden. "Dat is nodig. Daar hebben we het niet over. Alleen de vraag is dan wel waar. Noord-Nederland denkt: nou, dat kan best in het zuiden en Zuid-Nederland denkt: dat kan best in het noorden."

Burgers en overheden kunnen tot en met maandag laten weten wat zij van de plannen vinden. "Dat is zeker geen wassen neus", zegt Van der Maat. "Wij roepen iedereen op om hun zienswijze in te dienen."