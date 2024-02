Van de Zandschulp loot Autralian Open-winnaar Sinner in Rotterdam

Botic van de Zandschulp moet het een maand na zijn vroege uitschakeling op de Australian Open wederom opnemen tegen Jannik Sinner. De twee treffen elkaar in de eerste ronde van het ABN Amro-tennistoernooi in Rotterdam.

Afgelopen maand versloeg Sinner Van de Zandschulp in de eerste ronde van de Australian Open. De Italiaan won vervolgens in Melbourne zijn eerste grand slam, door in de finale Daniil Medvedev te verslaan. Medvedev is titelhouder in Rotterdam, maar heeft zich afgemeld door vermoeidheid.

Griekspoor en De Jong

Tallon Griekspoor, op plaats 30 de hoogst genoteerde Nederlander op de wereldranglijst neemt het in de eerste ronde op tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Jesper de Jong, die met een wildcard meedoet in Rotterdam, treft de Canadees Milos Raonic.