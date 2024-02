Twee weken na inval is politie uitgeteld: 8 miljoen in Almeerse woning

In een woning in Almere heeft de politie ruim 8 miljoen euro aan contanten gevonden. Ook werden in het huis ruim 200 kilo drugs en een horloge met een waarde van een half miljoen euro aangetroffen.

Agenten vielen de woning aan de Leemwierde zo'n twee weken geleden binnen omdat ze vermoedden dat er drugs lagen. Toen ze de stapels geld zagen, werd een speciale bewakingseenheid met spoed opgeroepen om de woning in de gaten te houden, zodat de doorzoeking veilig kon doorgaan.

Inmiddels zijn alle biljetten geteld en blijkt het dus om ruim 8 miljoen te gaan. De drugs zijn vernietigd. Het geld gaat volgens Omroep Flevoland naar de staat.

Aanhoudingen

Bij de doorzoeking werden een 64-jarige Almeerder en een 36-jarige man uit Amsterdam aangehouden. De rechter-commissaris heeft inmiddels bepaald dat ze negentig dagen mogen worden vastgehouden.