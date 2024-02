Politie: verdachte van zuuraanval Londen vermoedelijk in Theems gesprongen

De man die wordt verdacht van de aanval met een bijtende stof in Londen is vermoedelijk overleden. De politie gaat ervan uit dat zijn lichaam in de rivier de Theems ligt. Sinds de aanval, vorige week woensdag, was de politie op zoek naar de 35-jarige Abdul Shakoor Ezedi.

Op camerabeelden is te zien dat de man een afstand van zo'n zes kilometer loopt richting de Theems, maakte de politie vandaag bekend op een persconferentie. Hij is ernstig gewond aan zijn gezicht.

Vervolgens is te zien dat Ezedi over de reling van de Chelsea Bridge hangt. De politie vermoedt dat hij in de rivier is gesprongen, al is dat niet gefilmd. Er zijn ook geen beelden van zijn vertrek.

Er is geen lichaam gevonden. Volgens de politie gaat dat mogelijk ook nooit gebeuren.

Blind aan één oog

Bij de aanval in de Londense wijk Clapham Common raakten twaalf mensen gewond. Een vrouw (31) was het doelwit van de aanval. Ook haar twee dochters, van 8 en 3 jaar oud, raakten gewond.

De vrouw had eerder een relatie met de verdachte. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis en wordt misschien blind aan één oog, zegt de politie. De twee kinderen zijn al uit het ziekenhuis ontslagen.

Ook de andere negen gewonden kwamen in aanraking met de bijtende stof. Vier van hen zijn omstanders die te hulp schoten na de aanval, de andere vijf zijn politieagenten. Een deel van de gewonden werd behandeld in het ziekenhuis.