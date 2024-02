Rus loopt hoogste ranking in carrière mis door nederlaag in driesetter

Arantxa Rus is op het WTA-toernooi in het Roemeense Cluj-Napoca in de kwartfinales uitgeschakeld. Daarmee liep de 33-jarige tennisster de kans mis om voor het eerst in haar carrière door te dringen tot de top 40 van de wereldranglijst.

Na een partij van ruim drie uur verloor Rus van de Roemeense Ana Bogdan: 6-3, 6-7 (6), 6-7 (5).

Net als in de vorige ronde tegen de Française Alizé Cornet moest er tegen Bogdan een derde set aan te pas moest komen. De eerste set ging met 6-3 naar de Nederlandse, maar onder luid gejuich van het Roemeense publiek ging de tweede set in tiebreak naar Bogdan.

Rus (WTA-45), die geen van de voorgaande drie ontmoetingen met Bogdan (WTA-65) won, ging in een bizarre derde set met daarin liefst acht breaks onderuit in de tiebreak.

Geen beschermde status

Rus was als eerste geplaatst bij het relatief kleine toernooi in Roemenië. Bij een eindzege had ze zelfs naar de 32ste plaats op de wereldranglijst kunnen stijgen. Die positie had haar een beschermde status bij de grandslamtoernooien opgeleverd.