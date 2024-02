Jonge vrouwen in noodopvang mijden zorg: 'Ik liep maanden rond met pijn'

Tientallen minderjarige meisjes en vrouwen in safehouses durven niet naar de dokter. Ze zijn bang dat hun gewelddadige familie of partner er via de zorgverzekering achter komt waar ze zitten, omdat ze samen een polis delen. Dat zeggen opvanghuizen tegen NOS Stories.

Isa (niet haar echte naam) vluchtte voor haar ex-vriend en ging naar een geheime opvangplek. Maar helemaal veilig voelde ze zich niet. Haar ex kon via de zorgverzekering die zij samen hadden zien in welke stad ze naar de dokter of tandarts ging.

"Het duurde drie maanden tot ik van mijn zorgverzekeraar een eigen polis kreeg", vertelt ze aan NOS Stories. "Al die tijd durfde ik niet naar de dokter. Het was echt heel erg, want ik voelde me ziek en had pijn."

Volgens Stichting Fier, expertisecentrum voor mensen die met geweld te maken hebben, loopt een derde van de vrouwen die binnenkomt tegen dit probleem aan. "Als deze meiden naar de tandarts, dokter of het ziekenhuis gaan, komt de factuur meteen in hun dossier bij de zorgverzekeraar. En die meiden staan bijna allemaal op de polis van hun ouders. Dan weten die ouders gelijk waar ze zitten, of hun partner weet waar ze zitten", vertelt bestuurslid Anke van Dijke.