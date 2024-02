Aboutaleb op plek van explosie Rotterdam in gesprek met betrokkenen

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft een bezoek gebracht aan de plek waar vorige week een zware explosie plaatsvond. Bij de ontploffing kwamen drie mensen om.

Aboutaleb ging in gesprek met hulpverleners en slachtoffers van het incident. Ook sprak de burgemeester met de bewoners van de straat, de Schammenkamp in de wijk Zuidwijk.

Het was voor het eerst sinds de explosie begin vorige week dat Aboutaleb de plek bezocht, wat hem op kritiek kwam te staan van enkele aanwezigen. Ze vinden dat de burgemeester had moeten terugkomen van zijn werkbezoek in Latijns-Amerika.

Zo noemde een nicht van een van de slachtoffers het jammer niks van de burgemeester te hebben vernomen. "Er is geen steun, hij heeft überhaupt geen berichtje gestuurd of een belletje gepleegd", zegt ze tegen de regionale omroep Rijnmond.

Een omwonende greep het bezoek van de burgemeester aan om zijn zorgen over Zuidwijk te uiten. De hulpdiensten zijn volgens hem onvoldoende op de hoogte van wat allemaal speelt in de wijk in Rotterdam-Zuid: "Deze mensen weten niets. Dit had niet mogen plaatsvinden. We missen de regelmeter, iemand die weet wat hier speelt", zegt hij.

Tegen de NOS zegt Aboutaleb dat hij van bewoners geen kritiek heeft gehoord, alleen via journalisten: