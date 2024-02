AfD-politici niet welkom op Berlijns filmfestival na ophef

Politici van de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) zijn niet welkom op de Berlinale. Aanvankelijk kregen vijf leden van de omstreden partij een uitnodiging voor de opening van het internationale filmfestival, maar die heeft de organisatie ingetrokken.

Het besluit komt niet uit de lucht vallen. Vorige maand onthulde Correctiv, een Duits platform voor onderzoeksjournalistiek, dat enkele prominente AfD'ers aanwezig waren bij een bijeenkomst waar werd gesproken over een 'remigratie-masterplan'. Dat is een eufemisme voor deportaties. De Oostenrijkse activist Martin Sellner opperde tijdens een toespraak om miljoenen vluchtelingen uit te zetten naar een ongespecificeerd land in Noord-Afrika.

De filmwereld in actie

Die onthulling maakte een hoop los in Duitsland. In verschillende steden door heel het land werd massaal gedemonstreerd tegen de radicaal-rechtse partij. Op meerdere dagen gingen honderdduizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen extreemrechts.

Vorige week kwam ook de Duitse filmwereld in actie. 200 filmprofessionals schreven in een open brief dat het uitnodigen van de partijleden voor de Berlinale niet strookt met de waarden van het filmfestival. Minderheden zouden zich er niet meer welkom voelen vanwege de aanwezigheid van de AfD'ers, zo stelden ze.

'Standpunt voor de democratie'

In eerste instantie liet de organisatie nog weten dat de AfD-politici ondanks alle kritiek wel welkom waren; het festival wordt betaald door belastinggeld en het is gebruikelijk dat er honderd politici worden uitgenodigd. De uitnodiging was slechts een formaliteit, was de uitleg van de organisatoren.

Daarvan komt de organisatie nu dus terug. De waarden van de AfD stroken niet met die van het festival, laten de organisatoren weten in een verklaring. "In het licht van onthullingen die de afgelopen weken zijn gedaan over expliciet antidemocratische standpunten en individuele politici van de AfD, is het belangrijk voor ons om een ondubbelzinnig standpunt in te nemen ten gunste van een open democratie", schrijven ze. De open brief van de filmprofessionals wordt niet genoemd.

Kristin Brinker, de fractievoorzitter van de Berlijnse afdeling van de AfD, reageerde kritisch op het intrekken van de uitnodiging. "Met haar besluit buigt de Berlinale voor de publieke druk van cultuurpolitieke activisten", vindt ze. Brinker stelt dat hiermee niet alleen de AfD wordt uitgesloten, maar een groot deel van de Duitse bevolking. Sinds de onthullingen lijkt de steun voor de partij af te nemen, zo blijkt uit peilingen, maar na de CDU peilen ze nog steeds als grootste partij.

De Berlinale bestaat al meer dan zeventig jaar en is een van de belangrijkste internationale filmfestivals ter wereld. Volgende week donderdag begint de volgende editie. Er worden verschillende prestigieuze filmprijzen uitgereikt, waaronder de Gouden Beer en de Zilveren Beer.