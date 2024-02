Oud-renner Wagtmans: 'Van Agt wilde altijd afzien tijdens Rondje Zundert'

Rini Wagtmans bewaart warme herinneringen aan Dries van Agt, die eerder deze week is overleden. Wagtmans, die in de jaren zestig en zeventig viermaal meedeed aan de Tour de France en drie etappes op zijn naam schreef, kende de voormalig minister-president sinds midden jaren zeventig.

Wagtmans en Van Agt waren vijftig jaar lang heel close, maar de vriendschap is langzaam gegroeid. "Mensen in de politiek vertrouwde ik namelijk niet zo. Bij politici moet je altijd twee keer wikken en wegen wat ze nou willen. Als je gewonnen hebt willen ze graag met je op de foto, zeker als er verkiezingen aankomen", wist Wagtmans.

"Daarom vroeg ik Dries of hij wel een echte wielerliefhebber was. 'Dan moet je een keer met mij gaan fietsen', was zijn antwoord. Nou, dat hebben we vier of vijf keer gedaan. Want hij kon beter fietsen dan ik."

Zijn chauffeur zette Van Agt bij Wagtmans af. "En dan deden we een Rondje Zundert, zo noemden we dat. En hij wilde altijd afzien. Ik denk omdat hij eigenlijk heel graag wielrenner had willen worden. Maar hij is de wetenschap in gegaan."