Nageeye gaat voor Nederlands record op marathon van Rotterdam

Voor Nageeye is de Maasstad dit jaar een belangrijke tussenstop op weg naar de Olympische Spelen van Parijs, waar de marathon voor mannen op zaterdag 10 augustus staat gepland.

Wereldrecordhouder Kiptum

In Rotterdam zal Nageeye zich alvast kunnen meten met de absolute wereldtop. Eerder werd bekend dat wereldrecordhouder Kelvin Kiptum aan de start zal staan.

De Keniaan liep in oktober in Chicago het wereldrecord op de marathon in een tijd van 2.00.35. Kiptum hoopt in Rotterdam voor het eerst onder de twee uur te lopen.

Halve marathon in Den Haag

Nageeye wil het liefst naar de Franse hoofdstad afreizen met 'verse' nationale records op de hele en halve marathon. Tijdens de 48ste NN CPC Loop Den Haag op zondag 10 maart probeert hij op het kortere onderdeel zijn toptijd van 1.00.24 uit 2019 te overtreffen.