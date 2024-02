Vijf vragen over het geheugen van president Biden

President Joe Biden wordt niet aangeklaagd voor het in huis hebben van geheime stukken. Dat maakte speciaal aanklager Robert Hur gisteravond bekend. In Bidens privékantoor en in zijn woning werden ruim een jaar geleden documenten aangetroffen die hij daar niet mocht hebben.

Hur concludeert dat er geen opzet in het spel was. Nog opvallender dan die conclusie, is de manier waarop de 81-jarige Biden in het rapport uit de verf komt als vergeetachtige oude man. We beantwoorden vijf vragen over het rapport, en wat de betekenis ervan kan zijn voor Biden.

Waarom is Bidens geheugen nu opnieuw onderwerp van gesprek?

De speciaal aanklager onderzocht of Biden vervolgd zou moeten worden voor het in huis hebben van de documenten. Daar ziet Hur dus geen reden voor. Hij wijt het rondslingeren van de papieren aan vergeetachtigheid.

In zijn rapport noemt hij Biden een "sympathieke, goedbedoelende, oudere man met een slecht geheugen" en hij verwacht dat een jury dat ook zo zal zien. Hur noemt het bovendien heel aannemelijk dat Biden simpelweg was vergeten dat hij de documenten had.

Ook rapporteert Hur over het 5 uur durende verhoor, dat verdeeld was over twee dagen. Hij zegt dat Biden regelmatig moeite had zich dingen te herinneren. Biden komt in Hurs lezing naar voren als een wat warrige goedbedoelende bejaarde die je niet kan aanrekenen dat hij wat vergeten is.

Was het echt zo slecht gesteld met Bidens geheugen?

Duidelijk is dat Bidens geheugen hem met enige regelmaat in de steek laat en dat hij zich op zijn minst verspreekt, zo niet erger. Zo wist hij tijdens het verhoor niet meer of hij in 2009 al vicepresident was, in welk jaar hij aftrad, en kon hij de sterfdatum van zijn zoon Beau niet meteen noemen. In dezelfde persconferentie waarop hij reageerde op het rapport, maakte hij een vergissing. Hij iets over de grens tussen de Gazastrook en Egypte, maar zei in plaats van Egypte Mexico.

Ook bracht Biden woensdag een gesprek in herinnering dat hij naar eigen zeggen in 2021 had met de Duitse oud-bondskanselier Helmut Kohl. Die overleed vier jaar daarvoor en Bidens woordvoerder moest later verduidelijken dat hij Angela Merkel had bedoeld.

Franse presidenten leek hij onlangs ook niet helemaal op een rijtje te hebben: toen hij bij een campagnebijeenkomst een anekdote vertelde over een recente G7-top, zei hij dat hij was toegeroepen door de Franse oud-president Mitterand, die al in 1996 is overleden. Hij verwarde Mitterrand met Macron.

Ook zei hij recent dat "meer dan 100" Amerikanen zijn overleden aan corona, iets wat het Witte Huis later corrigeerde naar "meer dan een miljoen".

Wat zeggen Joe Biden en zijn team er zelf over?

"Mijn geheugen is prima," reageerde de president gepikeerd op de rapportage. "Ik ben inderdaad goedbedoelend, ik ben een oudere man, maar ik weet verdomme wat ik doe." Hij was fel over het aanhalen van het overlijden van zijn zoon: "Toen ze me die vraag stelden, vond ik dat ze daar niets mee te maken hadden."