Man geëlektrocuteerd op dak van Eurostartrein in Parijs

Op treinstation Gare du Nord in Parijs is gisteravond een man omgekomen nadat hij op het dak van een stilstaande trein was geklommen. Hij werd geëlektrocuteerd door de bovenleiding. De trein stond klaar om de volgende ochtend naar Londen te vertrekken. Volgens de Franse politie was het slachtoffer een migrant.

Het ongeluk is vastgelegd door bewakingscamera's. Op de beelden is te zien dat de man van het perron afstapt en meerdere sporen oversteekt op weg naar de stilstaande Eurostar. Nadat hij op de trein is geklommen, krijgt hij een schok.

Hulpdiensten waren er snel bij, maar konden niet voorkomen dat hij ter plekke aan zijn verwondingen bezweek. De politie weet nog niet wie de man is, maar heeft een onderzoek ingesteld.

Meer ongelukken

Het is niet de eerste keer dat iemand op deze manier om het leven komt. In 2017 gebeurde exact hetzelfde. Twee jaar daarvoor overleefde iemand een vergelijkbaar ongeluk wel.

Waarom de man op de trein klom, is nog niet duidelijk, maar vanuit Frankrijk proberen veel migranten om Groot-Brittannië te bereiken. Vaak steken ze met rubberbootjes het Kanaal over of verstoppen ze zich in vrachtwagens die naar het Verenigd Koninkrijk gaan. De Eurostartrein rijdt door de tunnel onder het Kanaal door naar Londen.