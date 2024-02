Politie stopt onderzoek naar ongeluk A15 bij boerenprotesten

De politie heeft niet kunnen vaststellen of een ongeluk afgelopen maandag op de A15 bij Herwijnen een direct gevolg was van de boerenprotesten langs de snelweg. Het politieonderzoek is daarom gestopt.

Bij de protesten werden onder meer autobanden in brand gestoken. Dat leidde tot veel rook op de snelweg.

Twee auto's botsten vervolgens op elkaar. Twee mensen raakten gewond. De politie heeft niet kunnen achterhalen wat de precieze oorzaak van het ongeluk is. De woordvoerder wil niet zeggen wat de inzittenden van de auto's daarover verklaard hebben.

Getuigen

"Het onderzoek heeft niet geleid naar aanknopingspunten om het voort te zetten. Dat betekent dat er geen onderzoek meer loopt, tenzij er nieuwe informatie komt. Als er getuigen zijn die informatie of beelden hebben, is dat nog altijd welkom", aldus een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Volgens de politie is het nu een verzekeringskwestie en zou een verzekeraar verder onderzoek kunnen doen naar wie er aansprakelijk is.

Aangehouden mannen vrijgelaten

Twee mannen die bij een boerenprotest maandag op de A50 bij Beekbergen werden aangehouden, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat meldt de rechtbank Gelderland.

Het gaat om een 35-jarige man uit Eerbeek en een 39-jarige man uit Klarenbeek. Ze worden verdacht van het blokkeren van de weg en het plegen van een milieudelict doordat ze afval dumpten en in brand staken.

Na de aanhouding verschenen op sociale media oproepen om de mannen uit de cel in het politiebureau in Apeldoorn te bevrijden. Hierop kondigde de gemeente een noodbevel af voor de hele stad.

Kettingbotsing

Tijdens de boerenprotesten ontstond maandag ook een kettingbotsing op de A12 in Veenendaal. Een 17-jarige jongen raakte daarbij gewond. De politie onderzoekt deze zaak nog.