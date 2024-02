Prins Harry schikt zaak over resterende claims met tabloiduitgever

De Britse prins Harry heeft buiten de rechtbank om een schikking getroffen met de uitgeverij achter bekende kranten als The Mirror. Dat meldt zijn advocaat aan het hooggerechtshof in Londen.

Prins Harry klaagde de uitgever Mirror Group Newspapers (MGN) aan voor het hacken van zijn telefoon. Eerder oordeelde een Britse rechter al dat MGN tussen 2003 en 2009 artikelen publiceerde op basis van informatie die illegaal was verkregen. In totaal moest MGN een schadevergoeding van ruim 140.000 pond betalen.

Dat ging toen over 33 van de in totaal 148 artikelen waar Harry over had geklaagd. Over de resterende claims hebben de partijen nu dus een schikking getroffen. Het bedrag van de schikking is aanzienlijk hoger, de advocaat van MGN meldt dat de uitgever een bedrag van 400.000 pond (omgerekend zo'n 468.000 euro) gaat overmaken aan Harry.