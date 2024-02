NRC: Lobby familiebedrijven zorgde voor flinke korting erfbelasting

Vlak voor het verkiezingsreces in oktober 2023 stemde de Tweede Kamer over een amendement van VVD en CDA over de belastingkorting. Hiermee werd geregeld dat grote bedrijven die binnen de familie worden overdragen voor 75 procent worden vrijgesteld van erfbelasting. Het amendement werd gesteund door de ChristenUnie, PVV, FVD, SGP, JA21, Groep Van Haga en BBB.

Journalist Carola Houtekamer legde bloot hoe de lobby van grotere, internationaal opererende familiebedrijven in z'n werk ging: "Parlementariërs en ondernemers spraken elkaar bijvoorbeeld in het Mauritshuis met lekker eten. Daarin vertelden de ondernemers hoe cruciaal familiebedrijven zijn. Als je van familiebedrijven houdt, dan ben je ook voor de BOR, zeiden ze."

Grote Nederlandse familiebedrijven hebben met succes gelobbyd voor een belastingkorting, schrijft NRC . Het gaat om een uitbreiding van de Bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR, een korting op de erfbelasting voor ondernemers. De uitbreiding was tegen de wens van demissionair staatssecretaris Marnix van Rij.

Door een aanpassing is deze korting nu ook voor grotere familiebedrijven beschikbaar. Wie vanaf 2025 een zaak wilt overdragen aan een familielid betaalt hierover geen belasting als deze minder dan 1,5 miljoen waard is. Voor een groter bedrijf geldt een vrijstelling van 75 procent.

De BOR is een korting op de erfbelasting. Deze is ooit bedacht voor kleinere ondernemers, zoals bakkers en slagers, die de zaak willen overdragen aan een familielid. De korting moet voorkomen dat een zaak moet worden verkocht omdat er veel erfbelasting moet worden betaald.

VVD en CDA

Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) is verbaasd over de gang van zaken: "Ik vind het echt dieptriest dat rechtse parlementariërs zich als domme schapen voor het karretje van dit soort bedrijven laten spannen. In de praktijk betekent dit dat gewone mensen meer belasting moeten betalen om de staatskas gevuld te houden."

De coalitiepartijen CDA en VVD dienden het amendement in. Aan NRC laat CDA-kamerlid Inge van Dijk weten dat zij de BOR wilde verruimen omdat familiebedrijven "van onschatbare waarde zijn vanwege hun sterke wortels in de samenleving". Vooralsnog reageert Van Dijk niet op vragen van de NOS over haar ervaring met het lobbywerk van de grotere familiebedrijven.

VVD-kamerlid Silvio Erkens laat weten dat hij heeft voorgestemd om te voorkomen 'dat familiebedrijven de opvolging niet meer kunnen regelen waardoor deze bedrijven Nederland wellicht gaan verlaten'.