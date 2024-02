NBA-spelers van een op andere dag naar nieuwe ploeg: 'Speel ik morgen al?'

"Vanavond om negen uur naar Milwaukee vliegen? En speel ik dan morgen al? Oké, gaan we doen." Patrick Beverley, basketballer in de NBA, gaf zijn fans donderdag een fraai inkijkje in de hectische laatste uren voor de trade-deadline. NBA-spelers konden tot donderdagavond verhandeld worden, en Beverley onderging het live voor zijn eigen camera en microfoon. Tijdens het opnemen van zijn podcast werd Beverley gebeld door zijn nieuwe team Milwaukee Bucks, dat hem in ruil voor Cameron Payne overnam van Philadelphia 76ers. De tijd van zijn vlucht, wanneer hij op de club werd verwacht en tegen wie hij zou debuteren, alles werd in een kort telefoongesprek aan Beverley medegedeeld.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In zijn podcast vertelt Beverley hoe hij onlangs nog aan de general manager van de 76ers vroeg of hij nog weg moest. "Jij? Nee, zeker niet", was volgens Beverley het antwoord van de grote baas in Philadelphia. En toch speelt de 35-jarige guard komend weekend voor een nieuw team. "De NBA is keiharde business", legt Francisco Elson uit. Als voormalig NBA-speler weet de 47-jarige Nederlander hoe het 'traden' werkt. "Ik kreeg het zelf te horen toen we in het vliegtuig zaten." 'Alleen sterspelers zijn veilig' "Veel jongens knijpen 'm echt wel in die laatste dagen voor de deadline", aldus Elson. "Er is altijd drama."

Zo werkt een trade Anders dan in het voetbal kopen NBA-teams in principe geen spelers van elkaar. Daarom wordt er niet gesproken van transfers, maar van trades. Er wordt gehandeld: de ene speler ruilen voor een ander, hun contracten blijven zoals ze waren. Meerdere spelers tegelijk ruilen kan ook, of een of meerdere spelers ruilen voor een of meerdere picks in een toekomstige draft. Met zo'n draftpick heb je keuze uit de pool van talenten die tot de NBA toetreden.

Basketballers kunnen namelijk met contract en al geruild worden door teams in de Amerikaanse topcompetitie. En nee, "daar heb je soms niets over te zeggen", leerde Elson. "Alleen de sterren zijn veilig. Voor de meeste spelers kan het tot de deadline heel spannend zijn." Deals blijven vaak geheim tot op het laatste moment, ook voor de spelers. "'Die moeten niet zeuren, ze verdienen miljoenen', vinden ze daar", weet Elson. "Dat kan inderdaad betekenen dat je direct moet verhuizen. Of dat je bij een goed team weg moet om bij een team te spelen dat weinig kans maakt. Maar hé, misschien maak je dan wel meer minuten. Uiteindelijk moet je het zelf verdienen, vinden Amerikanen."

Francisco Elson kreeg in het vliegtuig te horen dat hij was getrade - Foto: ANP

Op de laatste dag voor de deadline werd er donderdag traditiegetrouw veel gehandeld. Het reguliere seizoen van de NBA is over de helft, teams kunnen hun titelkansen goed inschatten en hopen met de juiste ruil een gooi naar het kampioenschap te doen. Of, omgedraaid, kan het in kansloze positie verstandig zijn goede spelers op te geven in een ruil, om meer mogelijkheden te creëren voor de toekomst. Detroit Pistons, dat een rampjaar beleeft, was de afgelopen week bij liefst vijf trades betrokken. New York Knicks deed goede zaken en was een van de teams die profiteerde van de leegloop in Detroit, de Knicks pikten Bojan Bogdanovic op. Een uit New York vertrekkende speler werd eerder deze winter nog verrast door een trade.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies