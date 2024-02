20.000 euro tipgeld voor informatie over ontvoerde Rotterdammer

De gouden tip over de locatie van de Rotterdammer die eind vorige maand werd ontvoerd, wordt beloond met 20.000 euro. Het Openbaar Ministerie hoopt dat mensen met meer informatie zich melden zodat de man, die nog altijd spoorloos is, gevonden wordt.

De 71-jarige man werd op 25 januari door twee mannen een busje ingetrokken toen hij van de moskee naar huis liep, een wandeling van een paar honderd meter. Een derde dader bestuurde het busje. Het gebeurde in de Rotterdamse wijk Spangen. De man is voorganger in een moskee. De politie heeft vrijdag twee foto's van hem verspreid.

Het busje werd diezelfde avond om 20.00 uur nog gezien door een kentekenherkenningssysteem op de Haringvlietbrug. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Man aangehouden

De politie denkt dat de man slachtoffer is geworden van een crimineel conflict. Geluiden dat het te maken zou hebben met gestolen cocaïne, heeft de politie ook gehoord, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Dat is dan ook een van de scenario's die onderzocht worden.

Een man van 45 uit Zwolle is een paar dagen na de ontvoering aangehouden. Zijn voorarrest is op 2 februari verlengd met twee weken. Ondertussen zoekt de politie verder. Donderdag werd een inval gedaan in een woning in Rotterdam-Zuid. Eerder werd er al gezocht in een loods in Nieuwe-Tonge.

Een naast familielid van de ontvoerde man sprak met RTL Nieuws. Verhalen dat de man ontvoerd is omdat zijn zoon betrokken zou zijn geweest bij de diefstal van een grote partij cocaïne, zijn volgens hem onzin.