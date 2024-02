Biden kritischer over Israël: 'Optreden in Gaza is over de top'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft op een persconferentie de acties van Israël in de Gazastrook "over de top" genoemd. Hij neemt daarmee een kritischere houding ten opzichte van Israël aan dan dat hij tot nu toe gedaan heeft.

Biden benadrukte dat hij zijn best doet om een langdurig staakt-het-vuren te bewerkstelligen. Daarnaast zegt de president druk uit te oefenen op Israël, Egypte, Qatar en Saudi-Arabië om zoveel mogelijk hulp de Gazastrook binnen te krijgen. "Er zijn veel onschuldige mensen die verhongeren en doodgaan. Dat moet stoppen", zei hij.

In eigen land zwelt de kritiek op Biden en zijn Israël-beleid steeds verder aan. Zowel de Democraten als de Republikeinen willen een einde aan de oorlog. Hoe langer die duurt hoe meer de onvoorwaardelijke steun van de VS aan Israël afbrokkelt.

Zo zei een woordvoerder van het Witte Huis dat de VS een grondoffensief in Rafah niet steunt. "Een nieuwe militaire operatie in het zuiden van Gaza zou een ramp zijn", zei John Kirby. "Meer dan een miljoen Palestijnen schuilen in Rafah, hun is verteld daarheen te gaan. Israël is verplicht ervoor te zorgen dat het onschuldige burgers beschermt."

Staak-het-vuren

Deze week kwamen de onderhandelingen tussen Hamas en Israël over een staakt-het-vuren en het vrijlaten van de gijzelaars niet verder. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil doorgaan met de militaire operatie en heeft het voorstel van Hamas afgewezen.

Volgens de laatste cijfers van het door Hamas gecontroleerde gezondheidsministerie zijn er bijna 28.000 Palestijnen om het leven gekomen sinds de oorlog op 7 oktober begon. Meer dan 20.000 daarvan zijn vrouwen en kinderen.