Wiebes sprint naar tweede zege op rij in UAE Tour na lead-out van wereldkampioen

Dat gebeurde ook al vroeg in de rit: een groepje met liefst vier rensters van SD Worx-Protime, waaronder Wiebes en wereldkampioen Lotte Kopecky, sloeg een gat van zo'n twintig seconden. Onder anderen Elisa Longo Borghini, de Italiaanse winnares van vorig jaar, miste de slag.

De etappe van 113 kilometer naar Madinat Zayed voerde de rensters voornamelijk over vlakke, open wegen door de woestijn waar de wind vrij spel had: een uitgelezen kans om de koers op z'n kop te zetten door waaiers te trekken.

Vrijdag was Wiebes ook al de sterkste in de openingsetappe .

Lorena Wiebes heeft in de UAE Tour haar tweede sprintzege op rij geboekt. De 24-jarige topsprinter versloeg Chiara Consonni en Clara Copponi overtuigend in de massasprint na een vlakke etappe door de woestijn, waarin waaiers op de loer lagen.

Kopecky pakte bij de tussensprint de meeste bonificatieseconden, waardoor ze het gat met klassementsleidster Wiebes terugbracht naar zeventien seconden.

Vervolgens lanceerde Kopecky haar sprintende ploeggenoot net als vrijdag met een machtige lead-out, maar ging wel wat vroeg van kop. Daardoor werd het een lange sprint voor Wiebes. Een dag eerder won ze met een paar fietslengtes, dit keer was het verschil wat kleiner.

Geen duel met Kool

Vorig jaar won Wiebes ook de tweede etappe in de UAE Tour, nadat ze een dag eerder had verloren van Charlotte Kool. Dit jaar kwam het niet tot een duel tussen de twee Nederlandse topsprinters, want Kool moest zich ziek afmelden.

De UAE Tour duurt nog tot en met zondag. Zaterdag staat de etappe naar Jebel Hafeet op het programma, met finish bergop.