'Van Agt was markant, bevlogen staatsman en bruggenbouwer'

Veel politici en anderen reageren bedroefd op het overlijden van oud-premier Van Agt. Demissionair premier Rutte zegt op X dat Van Agt "met zijn bloemrijke en unieke taalgebruik, zijn heldere overtuigingen en zijn markante presentatie kleur en inhoud gaf aan de Nederlandse politiek in een tijd van polarisatie en partijvernieuwing".

Rutte noemt Van Agt, samen met Joop Den Uyl en Hans Wiegel, "het gezicht van een tijdperk in onze parlementaire geschiedenis". De premier voegt eraan toe dat hij en van Agt elkaar geregeld spreken en schreven. Rutte noemde hem dan vaak zijn "betovergrootvader in het ambt".

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zeggen Van Agt met groot respect te gedenken: "Hij nam bestuurlijke verantwoordelijkheid in een turbulente tijd en wist met zijn markante persoonlijkheid en kleurrijke stijl velen te inspireren." Zij roemen zijn "inzet voor ons land en voor het behoud van verbindingen in onze samenleving".

Eerste CDA-leider

CDA-leider Bontenbal wijst er op X op dat Van Agt de eerste leider van het CDA was en bovendien vijf jaar premier. Hij noemt hem een markante man, die vanuit diepe overtuigingen politiek bedreef.

D66-leider Jetten omschrijft Van Agt als een premier die bruggen wist te bouwen in economisch moeilijke tijden. Jetten haalt ook aan dat Van Agt bevriend raakte met zijn "ideologische tegenpool" Jan Terlouw. Die was in de tijd van Van Agt leider van D66 en de twee zaten ook samen in een kabinet.

Timmermans: goede vriendschap

NSC-voorman (en ex-CDA'er) Omtzigt zegt op X dat Nederland een bevlogen staatsman verliest: "Ook op hoge leeftijd bleef hij zijn scherpe opinies uitdragen. Hij had grote compassie met het Palestijnse volk."

En GroenLinks-PvdA-leider Timmermans reageert met "Rust zacht, goede Dries". Hij bedankt hem op X voor de "goede vriendschap die ik altijd zal blijven koesteren".