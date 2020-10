Franse justitie onderzoekt racistisch motief bij mesaanval op twee moslima's

Justitie in Parijs onderzoekt een ruzie bij de Eiffeltoren, waarbij zondagavond twee Franse moslima's gewond zijn geraakt. Ze werden met een mes aangevallen en mogelijk racistisch bejegend door twee vrouwen na een ruzie over een loslopende hond.

Volgens een aangifte die in het bezit is van de krant Le Figaro is er "jullie horen hier niet" en "vuile Arabieren" geroepen naar de slachtoffers van 19 en 40 jaar. Eén van hen ligt nog in het ziekenhuis met steekwonden.

Kritiek op sociale media

De autoriteiten in Parijs meldden aanvankelijk niets over het incident. Na kritiek op sociale media van mensen die het voorval racistisch noemden, kwam er wel een verklaring naar buiten. Daarin staat dat de politie zondagavond rond 20.00 uur de vrouwen gewond aantrof en dat gisteren twee vrouwen als verdachten zijn aangemerkt en opgepakt.

Vrijdag werd in de buurt van Parijs een leraar onthoofd die Mohammed-cartoons had laten zien in zijn klas. De dader was een 18-jarige Tsjetsjeense extremistische moslim, die even later door de politie werd doodgeschoten.

De Franse regering verbood na dat incident een aantal islamitische organisaties en Franse moslims zeggen dat zij daarna meer te maken hebben gekregen met islamofobie.